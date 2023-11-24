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Bloomberg: украинцы готовы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией

24 ноября 2023 08:45
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Некоторые украинцы готовы пойти в обмен на мир на территориальные уступки России. Об этом сообщает Bloomberg, пишет РИА Новости.

Однако подробности этих опросов не сообщаются. Только 10% участников опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, согласны с возможностью уступки части территорий в обмен на мир.

Поставки военной помощи с Запада не приносят Украине ожидаемого результата, а ВСУ почти не прогрессируют. Официальные лица европейских стран готовятся к возможному сокращению поддержки со стороны США. Кроме этого, в западных СМИ отмечается снижение поддержки президента Украины Владимира Зеленского и обсуждается вопрос о последствиях мирных отношений с Россией.

# Международная политика

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