В Германии прошли антинатовские шествия из-за поставок оружия Киеву

Новости Германии. Митинги против политики НАТО становятся традицией в немецких городах. Который раз свое несогласие с идеями Альянса публично высказывают жители Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз к антинатовским шествиям присоединились Гетинген и Билефельд. Активисты недовольны участием объединения в украинском конфликте и втягиванием Германии в него. А также выступают против поставок оружия Киеву. Это лишь усугубляет противостояние, уверены протестующие. И призывают к дипломатическому решению украинского вопроса.