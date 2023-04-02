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В Германии прошли антинатовские шествия из-за поставок оружия Киеву

02 апреля 2023 08:21
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Новости Германии. Митинги против политики НАТО становятся традицией в немецких городах. Который раз свое несогласие с идеями Альянса публично высказывают жители Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии прошли антинатовские шествия из-за поставок оружия Киеву-1

На этот раз к антинатовским шествиям присоединились Гетинген и Билефельд. Активисты недовольны участием объединения в украинском конфликте и втягиванием Германии в него. А также выступают против поставок оружия Киеву. Это лишь усугубляет противостояние, уверены протестующие. И призывают к дипломатическому решению украинского вопроса.  

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# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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