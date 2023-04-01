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В Литве не хватает более 2 тыс. полицейских и пограничников

01 апреля 2023 17:13
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Новости Литвы. В стране скоро некому будет обеспечивать стабильность и правопорядок. Стране уже не хватает более двух тысяч полицейских и офицеров службы охраны границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в литовском МВД.

В Литве не хватает более 2 тыс. полицейских и пограничников-1

И, по данным ведомства, ситуация станет еще хуже, так как в течение ближайших двух лет службу по возрасту покинут более 33 % сотрудников полиции. Это создаст критическую ситуацию с кадрами, поскольку заменить их попросту некем. Чтобы решить эту проблему, МВД создаст в университетах Литвы более 120 бесплатных учебных мест по нужным специальностям, куда без экзаменов может попасть любой желающий. Таким методом руководство ведомства надеется пробудить у молодежи интерес к этим профессиям.

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# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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