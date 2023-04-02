Несмотря на отсрочку судебной реформы, в Израиле продолжаются протесты

Новости Израиля. Аресты, блокпосты и водометы: в Израиле возобновились массовые демонстрации против судебной реформы. И это несмотря на то, что премьер Нетаньяху приостановил ее до будущего лета. Судя по всему, жителей страны такой ответ главного инициатора нововведения не устроил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.