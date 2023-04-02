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Несмотря на отсрочку судебной реформы, в Израиле продолжаются протесты

02 апреля 2023 08:11
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Новости Израиля. Аресты, блокпосты и водометы: в Израиле возобновились массовые демонстрации против судебной реформы. И это несмотря на то, что премьер Нетаньяху приостановил ее до будущего лета. Судя по всему, жителей страны такой ответ главного инициатора нововведения не устроил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на отсрочку судебной реформы, в Израиле продолжаются протесты-1

Центром протестов уже традиционно стал Тель-Авив. Там состоялось самое крупное шествие, участие в котором, по данным местных СМИ, приняли около 150 тысяч человек. Отстаивать демократию судов, которую подрывает реформа Нетаньяху, протестующие вышли с плакатами, флагами и факелами. Но после попыток демонстрантов перекрыть главные автомагистрали города полиция разогнала активистов водометами. Несколько человек задержаны.

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# Акции протеста # Беньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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