Несмотря на отсрочку судебной реформы, в Израиле продолжаются протесты

Новости Израиля. Аресты, блокпосты и водометы: в Израиле возобновились массовые демонстрации против судебной реформы. И это несмотря на то, что премьер Нетаньяху приостановил ее до будущего лета. Судя по всему, жителей страны такой ответ главного инициатора нововведения не устроил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центром протестов уже традиционно стал Тель-Авив. Там состоялось самое крупное шествие, участие в котором, по данным местных СМИ, приняли около 150 тысяч человек. Отстаивать демократию судов, которую подрывает реформа Нетаньяху, протестующие вышли с плакатами, флагами и факелами. Но после попыток демонстрантов перекрыть главные автомагистрали города полиция разогнала активистов водометами. Несколько человек задержаны.
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