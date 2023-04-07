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В Германии пройдут пасхальные марши против поставок оружия Украине

07 апреля 2023 06:37
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Новости Германии. Под лозунгом «Выиграть мир, а не войну» по всем немецким городам пройдут пасхальные марши. Их главной темой станет украинский конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии пройдут пасхальные марши против поставок оружия Украине-1

Организаторы мероприятий убеждены: воинственная риторика и поставки Киеву вооружения превратили ФРГ в соучастника конфликта. И теперь Берлин несет ответственность за гибель тысяч людей и то, что миллионы стали беженцами. Люди призывают правительство добиться прекращения огня и начать мирные переговоры.

# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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