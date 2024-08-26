13 человек стали жертвами наводнений и оползней в Индонезии

Не менее 13 человек погибли, шестеро пропали без вести в результате непогоды на севере Индонезии. Там непрекращающиеся несколько дней ливни вызвали масштабные наводнения и многочисленные оползни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромные массы земли и камней, сметая все на своем пути, обрушились на несколько деревень. Разрушены десятки домов, завалены дороги. В зону бедствия направлены сотни спасателей и аварийные бригады. Они уже приступили к ликвидации последствий удара стихии. Не исключено, что количество жертв может многократно возрасти, так как на месте схода оползней продолжается разбор завалов. Власти призвали местных жителей соблюдать максимальную осторожность и, по возможности, перебраться в более безопасные места.