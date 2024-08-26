Автобус упал в овраг в Пакистане. Погибли не менее 25 человек

В Пакистане не менее 25 человек погибли, еще один пострадал в результате падения автобуса в овраг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский автобус следовал по дороге в провинции Пенджаб. Авария произошла в округе, расположенном в управляемом Пакистаном регионе Кашмира. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели и сотрудники полиции. Туда также прибыли представители местных властей. Причины ДТП пока не известны. Тела погибших доставили в ближайшую больницу.