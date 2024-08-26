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Автобус упал в овраг в Пакистане. Погибли не менее 25 человек

26 августа 2024 07:40
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В Пакистане не менее 25 человек погибли, еще один пострадал в результате падения автобуса в овраг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус упал в овраг в Пакистане. Погибли не менее 25 человек-2

Пассажирский автобус следовал по дороге в провинции Пенджаб. Авария произошла в округе, расположенном в управляемом Пакистаном регионе Кашмира. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели и сотрудники полиции. Туда также прибыли представители местных властей. Причины ДТП пока не известны. Тела погибших доставили в ближайшую больницу.

# Авария

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