Из-за проливных дождей на северо-востоке Китая погибли 11 человек

В китайской провинции Ляонин ведутся восстановительные работы после сильного наводнения. Более 300 местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за проливных дождей на северо-востоке страны погибли 11 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Стихия нанесла значительный ущерб. Пострадали дороги, линии электропередач, сети связи, дома и посевы. По предварительным данным, в целом потерпевшими в регионе считаются около 190 тысяч человек. В настоящее время продолжаются поиски пропавших.