Прямой эфир

В Германии предотвратили крупный теракт

18 октября 2018 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Немецкие правоохранители предотвратили крупный теракт на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии предотвратили крупный теракт-1

Три группы боевиков должны были въехать в ФРГ и устроить нападение на одном из музыкальных фестивалей.

Для того, чтобы вычислить и поймать злоумышленников потребовалось более года. Пока в ходе спецоперации полиция задержала не всех участников преступной группы. Их розыск продолжается.

# Теракт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв в Керчи: число погибших увеличилось до 20 человек
18 октября 2018 07:50

Взрыв в Керчи: число погибших увеличилось до 20 человек

В Крыму объявлен траур по жертвам массового убийства в Керчи
18 октября 2018 06:32

В Крыму объявлен траур по жертвам массового убийства в Керчи

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии
17 октября 2018 21:01

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии