В Германии предотвратили крупный теракт

Новости Германии. Немецкие правоохранители предотвратили крупный теракт на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три группы боевиков должны были въехать в ФРГ и устроить нападение на одном из музыкальных фестивалей.

Для того, чтобы вычислить и поймать злоумышленников потребовалось более года. Пока в ходе спецоперации полиция задержала не всех участников преступной группы. Их розыск продолжается.