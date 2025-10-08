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В Эквадоре обстреляли кортеж президента Нобоа

08 октября 2025 07:05
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В Эквадоре обстреляли кортеж президента Нобоа-0

В Эквадоре совершено нападение на кортеж президента страны Даниэля Нобоа, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Radio Atalaya.

Инцидент произошел в кантоне Каньяр. Нобоа следовал в Каньяр, чтобы объявить о запуске строительства очистных сооружений, стоимость которых – 4,5 млн долларов. Также лидер страны планировал сдать в эксплуатацию канализационные системы.

Пресс-служба администрации президента информирует, что приказ об атаке был отдан радикальными группировками. Задержанных по делу о нападении привлекут к ответственности, предусмотренной статьями о терроризме и покушении на убийство.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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