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Тренировка по эвакуации населения началась в Вильнюсе

08 октября 2025 06:42
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В Вильнюсе началась масштабная тренировка по эвакуации населения. Учения продлятся до 11 октября. Они призваны оценить состояние государственной мобилизационной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках маневров имитируется эвакуация из учебных заведений за пределы столицы. В ходе учений жители Вильнюса собираются на регистрацию в эвакуационном пункте, а затем на автобусах отправляются на вокзал, откуда поездом добираются в другие города. В маневрах принимают участие более тысячи госслужащих, представителей самоуправлений и волонтеров. 

# Международная политика

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