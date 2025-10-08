Тренировка по эвакуации населения началась в Вильнюсе

В Вильнюсе началась масштабная тренировка по эвакуации населения. Учения продлятся до 11 октября. Они призваны оценить состояние государственной мобилизационной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках маневров имитируется эвакуация из учебных заведений за пределы столицы. В ходе учений жители Вильнюса собираются на регистрацию в эвакуационном пункте, а затем на автобусах отправляются на вокзал, откуда поездом добираются в другие города. В маневрах принимают участие более тысячи госслужащих, представителей самоуправлений и волонтеров.