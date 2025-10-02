Fox: генсек НАТО Рютте повысил голос на премьера Эстонии

На саммите НАТО между генеральным секретарем Марком Рютте и премьер-министром Эстонии Кристен Михал образовался спор по поводу реакции на полет МиГ-31 ВКС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Fox News.

Эстония привела в действие статью 4 договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы безопасности. Рютте выразил недовольство, полагая, что частое использование этой статьи может ослабить ее значимость.

Эстония утверждает, что три российских истребителя нарушили ее воздушное пространство, и в ответ были подняты в воздух два итальянских F-35. Министерство обороны России опровергло обвинения, заявив, что полет был проведен в соответствии с международными правилами без нарушения границ.

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