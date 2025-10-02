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Песков: США передают Украине разведданые о РФ в постоянном режиме

02 октября 2025 09:28
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Песков: США передают Украине разведданые о РФ в постоянном режиме-0

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты постоянно передают разведывательную информацию Киеву в режиме онлайн, и это давно известно. Об этом пишет ТАСС.

Он также подчеркнул, что данные СМИ о новых передачах информации Киеву от США не являются неожиданными, хотя, по его словам, такие новости редко появляются в инфополе без причины.

Песков отметил, что можно только предполагать, какого рода информация передается, но факт активного участия инфраструктур НАТО и США в этом процессе, по его мнению, очевиден.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Песков

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