Песков: США передают Украине разведданые о РФ в постоянном режиме

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты постоянно передают разведывательную информацию Киеву в режиме онлайн, и это давно известно. Об этом пишет ТАСС.

Он также подчеркнул, что данные СМИ о новых передачах информации Киеву от США не являются неожиданными, хотя, по его словам, такие новости редко появляются в инфополе без причины.

Песков отметил, что можно только предполагать, какого рода информация передается, но факт активного участия инфраструктур НАТО и США в этом процессе, по его мнению, очевиден.

Фото: kremlin.ru