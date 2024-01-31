Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров из Украины и Молдовы до 2025-го

Отметим, что именно ввоз сельхозкультур и стал камнем преткновения. Это одна из основных претензий аграриев. Поскольку дешевая продукция сбивает цены. В результате фермеры теряют доход и без того убыточного сегодня бизнеса. Вместе с тем решение в Еврокомиссии приняли единогласно. С поправкой – обещанием позаботиться при этом о безопасности европейских стран. Вот только это в тексте документа закрепят едва ли, в отличие от освобождения от пошлин украинских товаров. Аналогичные меры планируют ввести и в отношении Молдовы.