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Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров из Украины и Молдовы до 2025-го

31 января 2024 13:51
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Масштаб протестов, экономический ущерб и даже человеческие жертвы отнюдь не смущают Еврокомиссию. Она рекомендовала продлить свободный ввоз украинских товаров до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров из Украины и Молдовы до 2025-го-1

Отметим, что именно ввоз сельхозкультур и стал камнем преткновения. Это одна из основных претензий аграриев. Поскольку дешевая продукция сбивает цены. В результате фермеры теряют доход и без того убыточного сегодня бизнеса. Вместе с тем решение в Еврокомиссии приняли единогласно. С поправкой – обещанием позаботиться при этом о безопасности европейских стран. Вот только это в тексте документа закрепят едва ли, в отличие от освобождения от пошлин украинских товаров. Аналогичные меры планируют ввести и в отношении Молдовы.

# Международная политика

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