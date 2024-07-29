В Германии не хватает квалифицированных кадров

Несмотря на увеличение военных расходов, проблемы в экономике для немецкого правительства отошли на второй план. Теперь Берлин планирует еще больше увеличить приток мигрантов. По заявлению МИД страны, из-за нехватки рабочей силы Германия выдаст более 80 тысяч виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит задача привлечь в страну не простых рабочих, а высококвалифицированные кадры, но это не особо выходит. В сравнении с прошлогодними показателями приток мигрантов активно падает, что создает проблемы не только для бизнеса, но и для государства. Эксперты отмечают много факторов такого спада. Например, нехватка жилья, недостаток мест в детских садах и школах, а также проблемы с социальным страхованием.