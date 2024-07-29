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Лукашенко поздравил Мадуро с победой на выборах

29 июля 2024 08:11
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Избирательный совет в Венесуэле объявил о победе Николаса Мадуро на президентских выборах. Одним из первых с переизбранием его поздравил белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Мадуро с победой на выборах-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жители вашей страны таким образом поддержали курс на построение современного и независимого государства, в котором народ может самостоятельно определять свою судьбу. В очень непростых условиях венесуэльскому правительству удалось выйти на поступательное восстановление экономики и повышение уровня жизни обычных граждан. Твердую позицию официального Каракаса хорошо слышно на всех международных площадках.

Убежден, что под руководством Николаса Мадуро Венесуэла продолжит уверенно шагать по пути укрепления своего суверенитета, развития компетенций по многочисленным направлениям. Минск готов принимать в этом активное участие, что было подтверждено во время недавнего визита премьер-министра Республики Беларусь в Каракас. Рассчитываю, что до конца года мы сможем встретиться с Вами и предметно обсудить состояние выполнения наших договоренностей.

# Беларусь-Венесуэла # Александр Лукашенко # Николас Мадуро

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