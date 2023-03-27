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В Германии начинается крупнейшая национальная забастовка

27 марта 2023 08:43
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Новости Германии. В Германии начинается одна из крупнейших за последние десятилетия национальная забастовка. Профсоюзы предупредили: сегодня она остановит всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии начинается крупнейшая национальная забастовка-1

Возможны масштабные перебои в работе железных дорог и аэропортов. К почти 300 тысячам транспортников, как ожидается, присоединятся несколько сотен тысяч работников госпредприятий и сферы услуг. Несколько десятков авиарейсов уже отменены в Мюнхене. Протестующие требуют повышения зарплат, ведь стоимость продуктов питания и коммунальных услуг сильно снизила уровень жизни немцев. В руководстве национальной железнодорожной компании осудили забастовку и потребовали, чтобы работники сели за стол переговоров.

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# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

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