В Германии начинается крупнейшая национальная забастовка

Новости Германии. В Германии начинается одна из крупнейших за последние десятилетия национальная забастовка. Профсоюзы предупредили: сегодня она остановит всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможны масштабные перебои в работе железных дорог и аэропортов. К почти 300 тысячам транспортников, как ожидается, присоединятся несколько сотен тысяч работников госпредприятий и сферы услуг. Несколько десятков авиарейсов уже отменены в Мюнхене. Протестующие требуют повышения зарплат, ведь стоимость продуктов питания и коммунальных услуг сильно снизила уровень жизни немцев. В руководстве национальной железнодорожной компании осудили забастовку и потребовали, чтобы работники сели за стол переговоров.