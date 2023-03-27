ВСУ в боях за Артёмовск за неделю потеряли 4,5 тысячи солдат

Вооруженные силы Украины несут масштабные потери в боях за Артемовск. Только за прошедшую неделю до четырех с половиной тысяч украинских бойцов погибли и получили ранения.

Такие данные привел военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, информирует РИА Новости. По его словам, из этой цифры около полторы тысячи солдат погибли, три тысячи получили ранения. Примерно двадцать процентов пострадавших бойцов из-за тяжести травм больше не смогут участвовать в боевых действиях.