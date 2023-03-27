Более 25 человек погибли в результате торнадо в штате Миссисипи

Новости США. Растет количество жертв разрушительного торнадо в Миссисипи. В результате удара стихии погибли более 25 человек. Четверо числятся пропавшими без вести, десятки получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее пострадавший город – Роллинг Форк, где на месте домов теперь руины, а на дорогах поваленные деревья, разрушена водонапорная башня. Укрываться от торнадо жителям пришлось в подвалах и гаражах. Метеорологи прогнозами не радуют. Поисково-спасательные работы в штате продолжаются.