Прямой эфир

Более 25 человек погибли в результате торнадо в штате Миссисипи

27 марта 2023 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Растет количество жертв разрушительного торнадо в Миссисипи. В результате удара стихии погибли более 25 человек. Четверо числятся пропавшими без вести, десятки получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 25 человек погибли в результате торнадо в штате Миссисипи-1

Наиболее пострадавший город – Роллинг Форк, где на месте домов теперь руины, а на дорогах поваленные деревья, разрушена водонапорная башня. Укрываться от торнадо жителям пришлось в подвалах и гаражах. Метеорологи прогнозами не радуют.  Поисково-спасательные работы в штате продолжаются.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Британские эксперты переживают за экономику страны
27 марта 2023 07:45

Британские эксперты переживают за экономику страны

ВСУ в боях за Артёмовск за неделю потеряли 4,5 тысячи солдат
27 марта 2023 07:05

ВСУ в боях за Артёмовск за неделю потеряли 4,5 тысячи солдат

Более 4 тысяч гектаров земли уничтожено огнём в Испании
27 марта 2023 06:57

Более 4 тысяч гектаров земли уничтожено огнём в Испании