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В Германии могут повысить пенсионный возраст до 69 лет

17 августа 2016 11:48
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Новости Германии. Бундесбанк предложил правительству ФРГ повысить возраст выхода на пенсию до 69 лет. Кабинет министров определится с решением на этот счет в ближайшие дни. Но оно, возможно, будет в итоге отвергнута.

Бундесбанк, однако, указывает, что такое повышение – единственный способ избежать кризиса пенсионной системы. Сейчас отставник получает выплаты, которые составляют что-то около 40% от среднестатистического уровня дохода граждан.

Если отказаться от повышения пенсионного возраста, пенсии придется снижать. В стране проводится соответствующая реформа: с 2030 граждане будут выходить на заслуженный отдых в 67. Теперь получается, что реформа должна быть радикальнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пенсии

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