Прямой эфир

Жертвы сухого закона в Индии: 11 человек погибли, 5 в крайне тяжёлом состоянии

17 августа 2016 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Жертвами кустарно произведенного алкоголя в Индии стали по меньшей мере 11 человек. Ещё пятеро в крайне тяжелом состоянии попали в больницы.

Накануне вечером этот самогон был приобретен всеми пострадавшими у одного производителя. Вероятно, он использовал для производства своего напитка не этиловый, но метиловый спирт.

В штате Бихар с апреля действует строжайший «сухой закон»: запрещены не только производство и продажа, но также и потребление алкоголя. Немедленно расцвело буйным цветом самогоноварение. Опыт кустарного производства в этой сфере у местных жителей невелик, что и стало причиной нынешнего трагического инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовое отравление

Другие новости рубрики

Все новости
В Швеции «эпидемия» поджогов автомобилей: только за июль пострадало 2027
17 августа 2016 11:40

В Швеции «эпидемия» поджогов автомобилей: только за июль пострадало 2027

В Тайване во время учений в реку упал танк: трое членов экипажа погибли
17 августа 2016 08:42

В Тайване во время учений в реку упал танк: трое членов экипажа погибли

В аварии у греческого острова Эгина погиб 9-летний ребёнок
17 августа 2016 08:35

В аварии у греческого острова Эгина погиб 9-летний ребёнок