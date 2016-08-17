Жертвы сухого закона в Индии: 11 человек погибли, 5 в крайне тяжёлом состоянии

Новости Индии. Жертвами кустарно произведенного алкоголя в Индии стали по меньшей мере 11 человек. Ещё пятеро в крайне тяжелом состоянии попали в больницы.

Накануне вечером этот самогон был приобретен всеми пострадавшими у одного производителя. Вероятно, он использовал для производства своего напитка не этиловый, но метиловый спирт.

В штате Бихар с апреля действует строжайший «сухой закон»: запрещены не только производство и продажа, но также и потребление алкоголя. Немедленно расцвело буйным цветом самогоноварение. Опыт кустарного производства в этой сфере у местных жителей невелик, что и стало причиной нынешнего трагического инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.