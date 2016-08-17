В Швеции «эпидемия» поджогов автомобилей: только за июль пострадало 2027

Новости Швеции. Более 20 автомобилей сгорели этой ночью в шведских городах Стокгольме и Мальмё. Ночные поджоги автомобилей стали самыми частыми преступлениями в стране.

Только за июль было сожжено 2027 машин, и статистика пополняется каждую ночь.

Пока властям удалось задержать лишь 21-летнего молодого человека. В его машине обнаружили канистры с бензином. Однако доказать его причастность к преступлениям правоохранители не смогли.

Изначально поджоги были локализованы в неблагополучных, иммигрантских районах, однако теперь волна подобных преступлений перекинулась на элитные кварталы. Оппозиция требует от властей за 2 дня представить эффективную программу борьбы с хулиганами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.