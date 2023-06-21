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В Германии из-за дефицита лекарств начали закрываться аптеки

21 июня 2023 16:01
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Новости Германии. Германия столкнулась с острым дефицитом лекарств. Из-за их отсутствия в стране начали закрываться аптеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 120 из них прекратили работу только за три месяца 2023 года.

От этого особенно страдают жители сельской местности, поскольку за первой помощью они, как правило, обращаются к ним, прежде чем получить консультацию врача. Улучшения ситуации в ближайшее время ждать не стоит, так как из-за нарушения логистических цепочек и подорожания сырья фармкомпании не заваливают рынок препаратами.

В Германии из-за дефицита лекарств начали закрываться аптеки-1

По данным ассоциации фармацевтов, есть еще несколько причин, по которым аптеки закрываются с беспрецедентной скоростью. Главная из них заключается в том, что аптекари не видят перспектив в профессии.

# Лекарства # Новости Германии # Фотофакт

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