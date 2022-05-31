Прямой эфир

В Германии инфляция достигла почти 8%, это новый исторический рекорд

31 мая 2022 09:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Инфляция в Германии установила новый исторический рекорд, достигнув почти 8 %. Министр финансов вынужден был заявить, что в сложившейся ситуации риски для экономики возрастают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии инфляция достигла почти 8%, это новый исторический рекорд-1

За год цены на электричество выросли почти на 40 %, более чем на 11 % подорожало продовольствие, за газ жители страны стали платить в четыре раза больше. Но самый сильный удар по бюджету немцев нанесли расходы на топливо. Оно стало дороже в 2,5 раза. При этом реальная зарплата упала почти на 2 %, что снизило покупательную способность людей.  

В Германии инфляция достигла почти 8%, это новый исторический рекорд-4

Как показало последнее исследование международной финансовой компании, инфляция беспокоит немцев больше, чем украинский кризис и пандемия коронавируса. Об этом заявили 40 % опрошенных. 29 % респондентов опасаются, что из-за роста цен упадет их уровень жизни, а две трети считают, что до конца 2022 года инфляция станет еще выше.  

# Экономический кризис # Кристиан Линднер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше ассоциация автоперевозчиков угрожает протестами из-за сложных условий ведения бизнеса
31 мая 2022 09:08

В Польше ассоциация автоперевозчиков угрожает протестами из-за сложных условий ведения бизнеса

Подорожало практически всё. Литве прогнозируют незавидное будущее
30 мая 2022 16:22

Подорожало практически всё. Литве прогнозируют незавидное будущее

Латыши рискуют замёрзнуть. Цены на отопление выросли до предела
30 мая 2022 16:20

Латыши рискуют замёрзнуть. Цены на отопление выросли до предела