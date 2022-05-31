В Германии инфляция достигла почти 8%, это новый исторический рекорд

Новости Германии. Инфляция в Германии установила новый исторический рекорд, достигнув почти 8 %. Министр финансов вынужден был заявить, что в сложившейся ситуации риски для экономики возрастают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год цены на электричество выросли почти на 40 %, более чем на 11 % подорожало продовольствие, за газ жители страны стали платить в четыре раза больше. Но самый сильный удар по бюджету немцев нанесли расходы на топливо. Оно стало дороже в 2,5 раза. При этом реальная зарплата упала почти на 2 %, что снизило покупательную способность людей.