В Германии инфляция достигла почти 8%, это новый исторический рекорд

Новости Германии. Инфляция в Германии установила новый исторический рекорд, достигнув почти 8 %. Министр финансов вынужден был заявить, что в сложившейся ситуации риски для экономики возрастают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Инфляция в Германии установила новый исторический рекорд, достигнув почти 8 %. Министр финансов вынужден был заявить, что в сложившейся ситуации риски для экономики возрастают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За год цены на электричество выросли почти на 40 %, более чем на 11 % подорожало продовольствие, за газ жители страны стали платить в четыре раза больше. Но самый сильный удар по бюджету немцев нанесли расходы на топливо. Оно стало дороже в 2,5 раза. При этом реальная зарплата упала почти на 2 %, что снизило покупательную способность людей.
Как показало последнее исследование международной финансовой компании, инфляция беспокоит немцев больше, чем украинский кризис и пандемия коронавируса. Об этом заявили 40 % опрошенных. 29 % респондентов опасаются, что из-за роста цен упадет их уровень жизни, а две трети считают, что до конца 2022 года инфляция станет еще выше.