Подорожало практически всё. Литве прогнозируют незавидное будущее

Новости Литвы. Инфляция в Литве побила 26-летний рекорд и взлетела до 18,5 %. По сообщению департамента статистки, на это повлияло повышение цен на продукты, жилье, воду, газ, топливо, транспорт и услуги. То есть в стране подорожало практически все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти половина жителей Литвы вынуждена сократить свои расходы, а пожилые люди начали экономить даже на еде. Таковы данные соцопроса, проведенного в мае компанией рыночных и социальных исследований. Картина получилась довольно мрачной. Даже работающие литовцы ограничили расходы на продукты питания. Почти 50 % респондентов отказались тратить деньги на отпуск и развлечения, более 46 % не могут позволить себе купить новую одежду. Экономисты уверены, что ситуация станет еще хуже, так как нынешний рекорд инфляции далеко не последний. До конца года она может вплотную приблизиться к 20 %.

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