В Польше ассоциация автоперевозчиков угрожает протестами из-за сложных условий ведения бизнеса

Новости Польши. В Польше назревает протест автоперевозчиков. Их недовольство вызвано быстрорастущими расходами и новыми правилами ЕС. Действующие условия ведения бизнеса в сфере перевозок стали худшими за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь из-за цен на топливо, которые взлетели почти вдвое, а на сжиженный природный газ – втрое. А это составляет 40 % от всех расходов на транспорт. Компании не в состоянии нести такую нагрузку. Сильно осложняют эту ситуацию и введенные Евросоюзом новые правила оплаты труда водителей, что еще увеличило затраты на 20-40 %.