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В Польше ассоциация автоперевозчиков угрожает протестами из-за сложных условий ведения бизнеса

31 мая 2022 09:08
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Новости Польши. В Польше назревает протест автоперевозчиков. Их недовольство вызвано быстрорастущими расходами и новыми правилами ЕС. Действующие условия ведения бизнеса в сфере перевозок стали худшими за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Польше ассоциация автоперевозчиков угрожает протестами из-за сложных условий ведения бизнеса -1

В первую очередь из-за цен на топливо, которые взлетели почти вдвое, а на сжиженный природный газ – втрое. А это составляет 40 % от всех расходов на транспорт. Компании не в состоянии нести такую нагрузку. Сильно осложняют эту ситуацию и введенные Евросоюзом новые правила оплаты труда водителей, что еще увеличило затраты на 20-40 %.  

В Польше ассоциация автоперевозчиков угрожает протестами из-за сложных условий ведения бизнеса -4

Колоссальный рост расходов заставит автоперевозчиков свернуть бизнес. Поэтому они обратились за помощью к правительству. Власти подготовили некоторые льготы для транспортных компаний, но предприниматели считают их недостаточными. Если в ближайшие дни ситуация не изменится, то ассоциация автоперевозчиков пригрозила устроить массовые акции протеста.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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