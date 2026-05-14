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В Германии хотят отменить 8-часовой рабочий день

14 мая 2026 17:38
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Решать финансовые проблемы государства за счет собственных граждан, похоже, становится общей европейской тенденцией. Так, в Германии готовится реформа, которая способна заметно изменить привычный ритм жизни миллионов работников. Правительство планирует пересмотреть закон о рабочем времени и существенно ослабить действующие ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня нормы достаточно четкие: не более 8 часов работы в день, в исключительных случаях – до 10, а недельный предел составляет 48 часов. Однако в случае принятия реформы эти рамки могут быть заметно расширены. В отдельные дни продолжительность рабочего времени сможет доходить до 13 часов, а рабочая неделя – до шести дней и почти 74 часов в сумме. 

Инициатива уже вызвала резкую реакцию профсоюзов и медицинского сообщества. Эксперты предупреждают: рост нагрузки может привести к увеличению производственного травматизма, эмоциональному выгоранию и серьезным проблемам со здоровьем, включая психические расстройства. В итоге может не только ухудшиться качество жизни работников, но и свестись на нет возможный экономический эффект реформы.

# Международная политика

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