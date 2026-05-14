В Польше вновь предложили ввести оборонный налог

В Польше все громче звучит идея, которая вызывает широкий общественный резонанс: финансирование оборонных расходов предлагается напрямую переложить на граждан. В Совете по денежно-кредитной политике страны вновь выступили с инициативой введения так называемого военного налога и временной приостановки ряда социальных выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобное предложение обсуждается не впервые, в 2025 году оно уже звучало на экспертном уровне, однако окончательного решения тогда принято не было. Тем не менее сейчас сторонники идеи настаивают на ее возвращении в повестку.

Фон понятен: расходы Варшавы на оборону стремительно растут. Только в 2026 году на военные нужды заложено почти 55 миллиардов долларов. Дополнительно используются заемные средства в рамках европейских программ перевооружения.

Но эти кредиты в будущем необходимо возвращать. И в условиях растущего госдолга власти ищут новые источники финансирования, предлагая фактически компенсировать затраты за счет населения: через дополнительные налоговые нагрузки и сокращение социальной поддержки.