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Астероид приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние и пересечет ее орбиту

14 мая 2026 10:57
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Астероид приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние и пересечет ее орбиту-0

Астероид 2026 JH2 будет приблизится к Земле на рекордное расстояние, пишет ТАСС. Небесное тело будет близко находиться к Земле 18 мая и пролетит на расстоянии 90 000 км от планеты – ориентировочно 1/4 пути от Земли  до Луны.

Астероид 2026 JH2 обнаружен 10 мая и представляет из себя околоземный объект класса «Аполлон», достигающий в диаметре от 16 до 30 м. Его обнаружили астрономы из 5 обсерваторий США.

Ночью с 18 на 19 мая яркость небесного тела прогнозируется около 12-13 звездной величины. При этом, возможность его наблюдения будет доступна лишь в южном полушарии посредством профессиональных и крупных любительских телескопов.

Фото: Pinterest

# Космос

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