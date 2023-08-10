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Россия безвозмездно отправит до 50 тысяч тонн зерна странам Африки

10 августа 2023 13:39
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Россия безвозмездно поставит до 50 тыс. тонн зерна в шесть африканских стран, о чем объявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, пишет РИА Новости.

При этом поставки будут производиться на бесплатной основе. В данный момент этот процесс отрабатывается, поставки могут быть налажены в скором времени. В этом году также предполагается поставить на мировой рынок около 55 млн. тонн зерна, при этом объемы могут быть откорректированы в зависимости от урожая.

На встрече на высшем уровне Россия-Африка президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова и впредь поставлять зерно в африканские страны как на коммерческой, так и на бесплатной основе. Этот шаг позволит обеспечить продуктами питания самые нуждающиеся страны в случае прекращения украинской продовольственной сделки.

# Еда # Владимир Путин # Дмитрий Патрушев

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