INES: Германия будет сталкиваться с рисками дефицита газа до начала 2027 года

Германия будет подвержена риску дефицита газа вплоть до начала 2027 года, если не будет создана новая энергетическая инфраструктура, сглаживающая возможные колебания в связи с холодной погодой, пишет Bloomberg.

Как заявила в четверг группа компаний-операторов газохранилищ INES, для обеспечения достаточного объема поставок в более короткие сроки требуется построить дополнительно терминалы для сжиженного природного газа, емкости для хранения газа или подключить трубопроводы. В настоящий момент запасы газа «развиваются позитивно» и забиты практически на 90%, но холодная зимняя погода все еще может создать опасность для энергетики Германии.

«Опасность нехватки газа в период низких температур сохраняется и будет сопровождать нас до зимы 2026/2027 года, если не будут приняты дальнейшие инфраструктурные меры», – заявил глава INES Себастьян Блешке.

В прошлом году самая крупная европейская экономика (немецкая) пострадала от сворачивания Россией поставок газа, однако ей удавалось наращивать альтернативные источники снабжения за счет снижения потребления и мягкой зимней погоды, а также благодаря быстрому строительству терминалов СПГ на своем побережье.

Если предстоящая зима в Германии будет сопровождаться очень низкими температурными показателями, то уже к концу января следующего года запасы газа в газохранилищах могут быть исчерпаны, говорится в анализе INES.