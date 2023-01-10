«Это действительно здорово для животных». Зачем немцы отвозят новогодние ёлки в зоопарк?

В Берлинском зоопарке постпраздничные дни проходят под символом елок. Украшавшие дома немцев деревья после Нового года свозят в вольеры животных. Они служат способом развлечь в первую очередь крупных кошек.
В Берлинском зоопарке постпраздничные дни проходят под символом елок. Украшавшие дома немцев деревья после Нового года свозят в вольеры животных. Они служат способом развлечь в первую очередь крупных кошек.
Маттиас Папис, старший куратор Берлинского зоопарка:
Мы уже много лет делаем построждественские елки и другие мероприятия. И это действительно здорово для животных, потому что это случается не каждую неделю, а только раз в год.
Зоопарк особенно гордится успешным разведением суматранских тигров, поскольку они занесены в список исчезающих видов. В естественной среде обитания осталось всего около 400 тигров.
*На правах рекламы.
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