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«Это действительно здорово для животных». Зачем немцы отвозят новогодние ёлки в зоопарк?

10 января 2023 10:25
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В Берлинском зоопарке постпраздничные дни проходят под символом елок. Украшавшие дома немцев деревья после Нового года свозят в вольеры животных. Они служат способом развлечь в первую очередь крупных кошек.

«Это действительно здорово для животных». Зачем немцы отвозят новогодние ёлки в зоопарк?-1

Маттиас Папис, старший куратор Берлинского зоопарка:
Мы уже много лет делаем построждественские елки и другие мероприятия. И это действительно здорово для животных, потому что это случается не каждую неделю, а только раз в год.

«Это действительно здорово для животных». Зачем немцы отвозят новогодние ёлки в зоопарк?-4

Зоопарк особенно гордится успешным разведением суматранских тигров, поскольку они занесены в список исчезающих видов. В естественной среде обитания осталось всего около 400 тигров.

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