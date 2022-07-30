В Германии церкви и мосты останутся без иллюминации

Новости Германии. В столице Германии больше не будут подсвечивать в ночное время главные достопримечательности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о более чем 200 объектах. Также пропадет иллюминация на церквях и мостах. Таким образом власти Берлина хотят сэкономить 200 киловатт-часов в год. В регионах тоже решили последовать примеру. Этой зимой ФРГ может столкнуться с энергодефицитом из-за сокращения поставок российского газа. Поэтому уже сейчас жителей просят реже включать электроприборы, в том числе кондиционеры и обогреватели.