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В Германии церкви и мосты останутся без иллюминации

30 июля 2022 15:27
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Новости Германии. В столице Германии больше не будут подсвечивать в ночное время главные достопримечательности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии церкви и мосты останутся без иллюминации-1

Речь идет о более чем 200 объектах. Также пропадет иллюминация на церквях и мостах. Таким образом власти Берлина хотят сэкономить 200 киловатт-часов в год. В регионах тоже решили последовать примеру. Этой зимой ФРГ может столкнуться с энергодефицитом из-за сокращения поставок российского газа. Поэтому уже сейчас жителей просят реже включать электроприборы, в том числе кондиционеры и обогреватели.  

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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