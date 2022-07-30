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В Иране из-за наводнений погибло не менее 56 человек

30 июля 2022 14:25
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Новости Ирана. Жертвами наводнений в Иране за неделю стали не менее 56 человек. Кроме того, по информации Общества Красного Креста и Полумесяца, без вести пропали еще 18 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Иране из-за наводнений погибло не менее 56 человек-1

Самый сильный удар стихии пришелся на провинции Тегеран, Исфахан, Бахтиария и Лурестан. Всего наводнения охватили 18 провинций. Ожидается, что в ближайшие дни дожди продолжатся, в связи с этим власти просят жителей не ходить в горы и к рекам.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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