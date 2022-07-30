В Иране из-за наводнений погибло не менее 56 человек

Новости Ирана. Жертвами наводнений в Иране за неделю стали не менее 56 человек. Кроме того, по информации Общества Красного Креста и Полумесяца, без вести пропали еще 18 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.