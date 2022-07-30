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В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян

30 июля 2022 14:26
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Новости США. Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. Такое решение было принято после изучения данных о заболеваемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян-1

По последней информации, Нью-Йорк – лидер по количеству зараженных, в штате 1 345 больных. Второе место – у Калифорнии, где выявлено 799 случаев заболеваний оспой обезьян. Всего в мире эта болезнь зарегистрирована у 22 247 человек в 70 странах. Больше всего в США – почти 5 000. В Европе список заболевших возглавляет Испания. Там на сегодня зафиксировано 4 300 случаев.  

# Вирусные заболевания # Новости США # Фотофакт

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