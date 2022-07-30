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Пентагон и дальше планирует помогать Киеву боеприпасами

30 июля 2022 14:24
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США планируют и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам залпового огня. Об этом накануне заявил представитель Пентагона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пентагон и дальше планирует помогать Киеву боеприпасами-1

По словам американского чиновника, они находятся в постоянном контакте с Киевом и знают о военной потребности Украины в вооружении. Помощь будет соответствовать запросам украинских властей. Ранее сообщалось, что США намерены обеспечить Украину запчастями для военных самолетов советского и украинского производства, а также планируют в августе передать новую партию беспилотников.  

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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