Пентагон и дальше планирует помогать Киеву боеприпасами

США планируют и дальше помогать Киеву боеприпасами к системам залпового огня. Об этом накануне заявил представитель Пентагона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам американского чиновника, они находятся в постоянном контакте с Киевом и знают о военной потребности Украины в вооружении. Помощь будет соответствовать запросам украинских властей. Ранее сообщалось, что США намерены обеспечить Украину запчастями для военных самолетов советского и украинского производства, а также планируют в августе передать новую партию беспилотников.