В Германии бастуют работники аэропортов, железной дороги, здравоохранения и фермеры

Новости Германии. Все больше немцев, недовольных политикой властей, выходят на улицы. На этот раз стачку устроили сотрудники общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На работу не вышли около 90 тысяч человек.
Новости Германии. Все больше немцев, недовольных политикой властей, выходят на улицы. На этот раз стачку устроили сотрудники общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На работу не вышли около 90 тысяч человек.
Протесты охватили свыше 80-ти городов Германии. Основное требование митингующих – улучшение качества труда. Ко всему прочему, в Германии продолжают бастовать работники аэропортов, железной дороги, здравоохранения, а также фермеры. На фоне нескончаемых протестов рейтинги действующего правительства стремительно падают. По данным соцопросов, менее трети немцев одобряют политику правящей коалиции.