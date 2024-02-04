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В Германии бастуют работники аэропортов, железной дороги, здравоохранения и фермеры

04 февраля 2024 08:05
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Новости Германии. Все больше немцев, недовольных политикой властей, выходят на улицы. На этот раз стачку устроили сотрудники общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На работу не вышли около 90 тысяч человек.

В Германии бастуют работники аэропортов, железной дороги, здравоохранения и фермеры-1

Протесты охватили свыше 80-ти городов Германии. Основное требование митингующих – улучшение качества труда. Ко всему прочему, в Германии продолжают бастовать работники аэропортов, железной дороги, здравоохранения, а также фермеры. На фоне нескончаемых протестов рейтинги действующего правительства стремительно падают. По данным соцопросов, менее трети немцев одобряют политику правящей коалиции.

# Забастовка # Новости Германии

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