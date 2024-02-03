Протесты и забастовки охватили Европу! Что требуют демонстранты?

Не только фермеры недовольны политикой европейских властей. Эксперты в целом фиксируют падение рейтингов политиков Германии, Франции и других стран. И самое наглядное тому подтверждение – акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С какими требованиями демонстранты обращаются к еврочиновникам и почему то самое демократическое правительство молчит в то время, когда бастуют все?

Это Мюнхен. Здесь в начале недели прошли антиправительственные выступления. 35 тысяч человек со всей страны высказались против проводимой властями экономической политики. Людям не под силу налоговое бремя, они призывают увеличить государственную помощь малому и среднему бизнесу.

Маркус Хубер, бизнесмен (Германия):

Все повышения налогов должны быть отменены, и новых налогов просто не должно быть, чтобы деньги, которые у нас есть, остались у нас. У нас в Германии нет проблем с доходами, у нас есть проблема с расходами. Правительству просто нужно научиться планировать бюджет. Если у нас больше нет денег, мы не сможем их тратить.

Власти бюджет планируют. Но не свой. На саммите в Брюсселе немецкий канцлер снова призвал увеличить поддержку Киева, пока собственный народ просит о той самой помощи с улиц городов. Не нашли другого способа достучаться до руководства и сотрудники аэропортов Германии, требующие повышения оплаты труда. 25 тысяч человек просто не вышли на работу в знак протеста.

Стачка стала причиной отмены более тысячи рейсов. В режим лайт перешли воздушные гавани Бремена, Кельна, Дрездена и не только. День спустя примеру последовали и работники общественного транспорта. Только масштаб стачки уже оказался втрое больше. Опустели вокзалы и метро.