Протесты и забастовки охватили Европу! Что требуют демонстранты?
Не только фермеры недовольны политикой европейских властей. Эксперты в целом фиксируют падение рейтингов политиков Германии, Франции и других стран. И самое наглядное тому подтверждение – акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С какими требованиями демонстранты обращаются к еврочиновникам и почему то самое демократическое правительство молчит в то время, когда бастуют все?
Это Мюнхен. Здесь в начале недели прошли антиправительственные выступления. 35 тысяч человек со всей страны высказались против проводимой властями экономической политики. Людям не под силу налоговое бремя, они призывают увеличить государственную помощь малому и среднему бизнесу.
Маркус Хубер, бизнесмен (Германия):
Все повышения налогов должны быть отменены, и новых налогов просто не должно быть, чтобы деньги, которые у нас есть, остались у нас. У нас в Германии нет проблем с доходами, у нас есть проблема с расходами. Правительству просто нужно научиться планировать бюджет. Если у нас больше нет денег, мы не сможем их тратить.
Власти бюджет планируют. Но не свой. На саммите в Брюсселе немецкий канцлер снова призвал увеличить поддержку Киева, пока собственный народ просит о той самой помощи с улиц городов. Не нашли другого способа достучаться до руководства и сотрудники аэропортов Германии, требующие повышения оплаты труда. 25 тысяч человек просто не вышли на работу в знак протеста.
Стачка стала причиной отмены более тысячи рейсов. В режим лайт перешли воздушные гавани Бремена, Кельна, Дрездена и не только. День спустя примеру последовали и работники общественного транспорта. Только масштаб стачки уже оказался втрое больше. Опустели вокзалы и метро.
Франк Кублер, водитель автобуса (Германия):
Вместо того чтобы сделать один шаг вперед, мы делаем десять назад. Вместо того чтобы привлекать новых людей, мы будем терять коллег. Мы вынуждены объявить забастовку.
Немецкое правительство тратит деньги на климатические и экологические проекты, выделяет огромные средства Украине. И кризис, возникший в стране, уже лежит не только в экономической плоскости, но и в политической.
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