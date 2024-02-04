Лукашенко поздравил президента и народ Шри-Ланки с Днём Независимости

Беларусь и Шри-Ланка найдут пути интенсификации политического диалога. Уверенность в этом глава государства выразил в своем поздравительном послании по случаю национального праздника – Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер отметил, что между государствами сложились теплые и конструктивные отношения, растет торговля, расширяются деловые связи, ланкийские студенты приезжают к нам учиться. Но у нас большой потенциал. Стоит налаживать сотрудничество и в других областях: сельском хозяйстве, машиностроении, науке и технологиях, фармацевтике и не только.