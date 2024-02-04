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Лукашенко поздравил президента и народ Шри-Ланки с Днём Независимости

04 февраля 2024 07:47
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Беларусь и Шри-Ланка найдут пути интенсификации политического диалога. Уверенность в этом глава государства выразил в своем поздравительном послании по случаю национального праздника – Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил президента и народ Шри-Ланки с Днём Независимости-1

Белорусский лидер отметил, что между государствами сложились теплые и конструктивные отношения, растет торговля, расширяются деловые связи, ланкийские студенты приезжают к нам учиться. Но у нас большой потенциал. Стоит налаживать сотрудничество и в других областях: сельском хозяйстве, машиностроении, науке и технологиях, фармацевтике и не только.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко

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