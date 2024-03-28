В Германии автобус с пассажирами вылетел с дороги и перевернулся

Пять человек погибли в аварии с автобусом в Германии. На полной скорости он вылетел с дороги и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент ДТП в салоне находились 53 пассажира. Более 20 из них получили травмы и доставлены в ближайшие больницы на машинах скорой помощи и вертолетах. Шоссе было временно перекрыто, пока бригады спасателей ликвидировали последствия аварии. Полиция выясняет, что стало причиной происшествия. Рассматривается две версии: ошибка водителя и техническая неисправность автобуса.