В Пуэрто-Рико ввели режим ЧС из-за роста случаев лихорадки денге

В Пуэрто-Рико объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за роста случаев лихорадки денге. С начала года в стране зафиксировали более полутысячи случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

60 % заболевших госпитализированы. По данным ВОЗ, в 2023 году в мире выявили более 5,5 миллиона случаев лихорадки денге. Погибших от инфекции 5 000. Вирус передается человеку через комаров. Его распространение связано с повышением средней температуры на земле и явлением Эль-Ниньо. Эти два фактора способствуют продлению влажных сезонов, когда образуется множество водоемов со стоячей водой. Именно в них быстро размножаются комары. Чтобы уменьшить количество насекомых, местность активно обрабатывают.