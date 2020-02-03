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В Германии активисты захватили угольную электростанцию

03 февраля 2020 09:00
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Новости Германии. В Германии экоактивисты на несколько часов захватили теплоэлектростанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территорию предприятия больше 100 человек попали, взломав ворота.  

В Германии активисты захватили угольную электростанцию-1

Там они заняли два грузоподъемных крана и разместили свои плакаты. Таким образом манифестанты выступают против введения в эксплуатацию данной электростанции, которая должна работать на каменном угле.

В Германии активисты захватили угольную электростанцию-4

Активисты называли это предприятие «последним гвоздём в гроб климатической справедливости» и добавили, что эта акция – лишь начало их сопротивления. 

# Акции протеста # Фотофакт

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