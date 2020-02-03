В Германии активисты захватили угольную электростанцию

Новости Германии. В Германии экоактивисты на несколько часов захватили теплоэлектростанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территорию предприятия больше 100 человек попали, взломав ворота.
Новости Германии. В Германии экоактивисты на несколько часов захватили теплоэлектростанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территорию предприятия больше 100 человек попали, взломав ворота.
Там они заняли два грузоподъемных крана и разместили свои плакаты. Таким образом манифестанты выступают против введения в эксплуатацию данной электростанции, которая должна работать на каменном угле.
Активисты называли это предприятие «последним гвоздём в гроб климатической справедливости» и добавили, что эта акция – лишь начало их сопротивления.