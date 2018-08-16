Сирийскую Пальмиру восстановят к лету 2019

Новости Сирии. Туристы смогут посетить сирийскую Пальмиру уже следующим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. Туристы смогут посетить сирийскую Пальмиру уже следующим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти страны разработали проект восстановления города, который помогут воплотить в жизнь Россия, Италия, Польша и ЮНЕСКО. По словам губернатора, к этому моменту в Пальмиру вернулись 200 семей.
Пока люди с опаской перебираются в родные места, так как неподалёку расположена американская военная база. Однако администрация города надеется, что когда террористическая организация будет уничтожена, а военные США покинут Сирию, ситуация значительно улучшится.