Сирийскую Пальмиру восстановят к лету 2019

Новости Сирии. Туристы смогут посетить сирийскую Пальмиру уже следующим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти страны разработали проект восстановления города, который помогут воплотить в жизнь Россия, Италия, Польша и ЮНЕСКО. По словам губернатора, к этому моменту в Пальмиру вернулись 200 семей.