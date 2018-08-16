Прямой эфир

Сирийскую Пальмиру восстановят к лету 2019

16 августа 2018 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сирии. Туристы смогут посетить сирийскую Пальмиру уже следующим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сирийскую Пальмиру восстановят к лету 2019-1

Власти страны разработали проект восстановления города, который помогут воплотить в жизнь Россия, Италия, Польша и ЮНЕСКО. По словам губернатора, к этому моменту в Пальмиру вернулись 200 семей.

Сирийскую Пальмиру восстановят к лету 2019-4

Пока люди с опаской перебираются в родные места, так как неподалёку расположена американская военная база. Однако администрация города надеется, что когда террористическая организация будет уничтожена, а военные США покинут Сирию, ситуация значительно улучшится.

# Туризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии узаконили «третий» пол
16 августа 2018 08:11

В Германии узаконили «третий» пол

В Австралии вспыхнуло более 80 природных пожаров
16 августа 2018 08:08

В Австралии вспыхнуло более 80 природных пожаров

Почти 50 человек найдены в бессознательном состоянии в парке Коннектикута после передозировки наркотиками
16 августа 2018 08:03

Почти 50 человек найдены в бессознательном состоянии в парке Коннектикута после передозировки наркотиками