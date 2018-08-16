В Германии узаконили «третий» пол

Новости Германии. Теперь помимо женского и мужского в актах гражданского состояния немцы смогут указывать «интерсексуальный» или, как ещё его называют «иной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данная инициатива должна помочь людям, которые не определились со своей гендерной принадлежностью. Согласно официальным данным, в республике проживает около 80 тысяч интерсексуалов.