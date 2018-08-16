В Германии узаконили «третий» пол

Новости Германии. Теперь помимо женского и мужского в актах гражданского состояния немцы смогут указывать «интерсексуальный» или, как ещё его называют «иной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Теперь помимо женского и мужского в актах гражданского состояния немцы смогут указывать «интерсексуальный» или, как ещё его называют «иной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данная инициатива должна помочь людям, которые не определились со своей гендерной принадлежностью. Согласно официальным данным, в республике проживает около 80 тысяч интерсексуалов.
Правительство уже утвердило законопроект, теперь его должны одобрить в бундестаге. Германия - 9-ая страна, которая ввела подобные изменения. Понятие «третьего» пола официально закреплено в Австрии, Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.