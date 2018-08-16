В Австралии вспыхнуло более 80 природных пожаров

Новости Австралии. Свыше 80 природных пожаров бушует на юго-востоке Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Свыше 80 природных пожаров бушует на юго-востоке Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В борьбе со стихией принимают участие около 650 специалистов и несколько десятков единиц техники. Осложняет ситуацию сухая и ветреная погода, которая не позволяет даже локализовать очаги возгорания. Больше всего от огня пострадал штат Новый Южный Уэльс.