В Австралии вспыхнуло более 80 природных пожаров

В борьбе со стихией принимают участие около 650 специалистов и несколько десятков единиц техники. Осложняет ситуацию сухая и ветреная погода, которая не позволяет даже локализовать очаги возгорания. Больше всего от огня пострадал штат Новый Южный Уэльс.