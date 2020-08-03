В Генуе открывают новый мост взамен рухнувшего два года назад

Новости Италии. Спустя два года после обрушения в итальянской Генуе открывают новый мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, трагический инцидент на этом месте произошёл в августе 2018-го. Часть конструкции рухнула на жилые дома в тот момент, когда по мосту проезжало около 30 машин.

Жертвами происшествия стали 43 человека. Причиной трагедии назвали недостатки в техническом обслуживании объекта.