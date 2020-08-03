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В Генуе открывают новый мост взамен рухнувшего два года назад

03 августа 2020 14:43
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Новости Италии. Спустя два года после обрушения в итальянской Генуе открывают новый мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Генуе открывают новый мост взамен рухнувшего два года назад-1

Напомним, трагический инцидент на этом месте произошёл в августе 2018-го. Часть конструкции рухнула на жилые дома в тот момент, когда по мосту проезжало около 30 машин.

В Генуе открывают новый мост взамен рухнувшего два года назад-4

Жертвами происшествия стали 43 человека. Причиной трагедии назвали недостатки в техническом обслуживании объекта.

В Генуе открывают новый мост взамен рухнувшего два года назад-7

Новый более чем километровый мост уже протестировали на прочность 56 грузовиков весом 44 тонны каждый. Ожидается, что на церемонии открытия конструкции будет присутствовать итальянский президент. Движение по мосту планируется открыть в ближайшие дни.

# Открытие # Фотофакт

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