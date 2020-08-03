В Генуе открывают новый мост взамен рухнувшего два года назад

Новости Италии. Спустя два года после обрушения в итальянской Генуе открывают новый мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Спустя два года после обрушения в итальянской Генуе открывают новый мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, трагический инцидент на этом месте произошёл в августе 2018-го. Часть конструкции рухнула на жилые дома в тот момент, когда по мосту проезжало около 30 машин.
Жертвами происшествия стали 43 человека. Причиной трагедии назвали недостатки в техническом обслуживании объекта.
Новый более чем километровый мост уже протестировали на прочность 56 грузовиков весом 44 тонны каждый. Ожидается, что на церемонии открытия конструкции будет присутствовать итальянский президент. Движение по мосту планируется открыть в ближайшие дни.