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В Киеве задержан террорист, угрожавший взорвать банк. Им оказался гражданин Узбекистана

03 августа 2020 13:41
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Новости Украины. О ситуации в Киеве, где сегодня произошёл вооруженный захват отделения банка: как стало известно, террорист задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здание взяли штурмом сотрудники спецназа. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. 

В Киеве задержан террорист, угрожавший взорвать банк. Им оказался гражданин Узбекистана -1



Об инциденте стало известно несколько часов назад. Представительница банка позвонила в полицию и сообщила, что мужчина с бомбой в рюкзаке требует вызвать правоохранителей. В здании находилась только она, остальные сотрудники покинули помещение.

В Киеве задержан террорист, угрожавший взорвать банк. Им оказался гражданин Узбекистана -3

В районе банковского отделения развернулась масштабная спецоперация.

По данным правоохранителей, захватчиком оказался 32-летний гражданин Узбекистана. Мотивы его действий пока не ясны.

В Киеве задержан террорист, угрожавший взорвать банк. Им оказался гражданин Узбекистана -6

Это уже третий подобный случай в Украине за последнее время. До этого инциденты с захватом заложников происходили в Луцке и Полтаве. 

# Захват заложников # Фотофакт

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