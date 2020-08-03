В Киеве задержан террорист, угрожавший взорвать банк. Им оказался гражданин Узбекистана

Новости Украины. О ситуации в Киеве, где сегодня произошёл вооруженный захват отделения банка: как стало известно, террорист задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здание взяли штурмом сотрудники спецназа. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники.





Об инциденте стало известно несколько часов назад. Представительница банка позвонила в полицию и сообщила, что мужчина с бомбой в рюкзаке требует вызвать правоохранителей. В здании находилась только она, остальные сотрудники покинули помещение.

В районе банковского отделения развернулась масштабная спецоперация. По данным правоохранителей, захватчиком оказался 32-летний гражданин Узбекистана. Мотивы его действий пока не ясны.