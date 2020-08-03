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Знаменитый орган Нотр-Дама начали реставрировать

03 августа 2020 11:41
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Новости Франции. В сгоревшем соборе Парижской Богоматери начинается реставрация знаменитого большого органа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитый орган Нотр-Дама начали реставрировать-1

Масштабный пожар, произошедший в апреле 2019 года, обошёл инструмент стороной. Орган оказался лишь намочен водой и покрыт свинцовой пылью.

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Ожидается, что реставрационные работы продлятся до 2024 года: старинный инструмент полностью разберут и очистят.

Знаменитый орган Нотр-Дама начали реставрировать-4

Этот орган называют голосом Нотр-Дама с 1733 года. Он считается самым большим инструментом во Франции по количеству труб – их у него примерно 8 тысяч. 

# Пожар # Фотофакт

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