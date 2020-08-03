Знаменитый орган Нотр-Дама начали реставрировать

Новости Франции. В сгоревшем соборе Парижской Богоматери начинается реставрация знаменитого большого органа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный пожар, произошедший в апреле 2019 года, обошёл инструмент стороной. Орган оказался лишь намочен водой и покрыт свинцовой пылью. «850 лет истории в огне»: собор Нотр-Дам удастся восстановить Ожидается, что реставрационные работы продлятся до 2024 года: старинный инструмент полностью разберут и очистят.