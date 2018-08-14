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В Генуе обрушился автомобильный мост: 30 человек погибли

14 августа 2018 16:42
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Новости Италии. Трагедия в итальянской Генуе: в результате обрушения автомобильного моста погибли свыше 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Генуе обрушился автомобильный мост: 30 человек погибли -1

И число жертв еще может увеличиться. Несколько пострадавших, доставленных в больницу, находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. В ней участвуют сотни специалистов: полиция, пожарные, медики и кинологи.

В Генуе обрушился автомобильный мост: 30 человек погибли -4

Они действую по сценарию ликвидации последствий землетрясения. Работы здесь не прекратятся, пока не будут извлечены все автомобили и тела погибших. Это может занять несколько дней. По предварительным данным, мост рухнул из-за удара молнии. Рассматривается также версия просадки конструкции.

В Генуе обрушился автомобильный мост: 30 человек погибли -7

В Генуе обрушился автомобильный мост: 30 человек погибли -9

В Генуе обрушился автомобильный мост: 30 человек погибли -11

В Генуе обрушился автомобильный мост: 30 человек погибли -13

# Авария # Фотофакт

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