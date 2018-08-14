В Генуе обрушился автомобильный мост: 30 человек погибли

Новости Италии. Трагедия в итальянской Генуе: в результате обрушения автомобильного моста погибли свыше 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Трагедия в итальянской Генуе: в результате обрушения автомобильного моста погибли свыше 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И число жертв еще может увеличиться. Несколько пострадавших, доставленных в больницу, находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. В ней участвуют сотни специалистов: полиция, пожарные, медики и кинологи.
Они действую по сценарию ликвидации последствий землетрясения. Работы здесь не прекратятся, пока не будут извлечены все автомобили и тела погибших. Это может занять несколько дней. По предварительным данным, мост рухнул из-за удара молнии. Рассматривается также версия просадки конструкции.