В Генуе обрушился автомобильный мост: 30 человек погибли

Новости Италии. Трагедия в итальянской Генуе: в результате обрушения автомобильного моста погибли свыше 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И число жертв еще может увеличиться. Несколько пострадавших, доставленных в больницу, находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. В ней участвуют сотни специалистов: полиция, пожарные, медики и кинологи.