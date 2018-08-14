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Во Франции грачей научили убирать мусор в парках

14 августа 2018 10:59
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Новости Франции. Во французских парках мусор теперь будут убирать птицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники тематического парка Пюи-дю-фу научили грачей заботиться о порядке на территории.

Во Франции грачей научили убирать мусор в парках-1

Во Франции грачей научили убирать мусор в парках-3

Вскоре здесь будут установлены специальные автоматы, которые будут выдавать пернатым еду, когда те бросят в лоток бумажку или пластиковый стаканчик.

Работники выбрали этих птиц неслучайно. Грачи относятся к семейству вороновых, а его представители обладают высоким интеллектом. Кроме того, грачи широко распространены в Европе.

Во Франции грачей научили убирать мусор в парках-6

# Птицы # Фотофакт

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