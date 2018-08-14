Во Франции грачей научили убирать мусор в парках

Новости Франции. Во французских парках мусор теперь будут убирать птицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники тематического парка Пюи-дю-фу научили грачей заботиться о порядке на территории.

Вскоре здесь будут установлены специальные автоматы, которые будут выдавать пернатым еду, когда те бросят в лоток бумажку или пластиковый стаканчик.

Работники выбрали этих птиц неслучайно. Грачи относятся к семейству вороновых, а его представители обладают высоким интеллектом. Кроме того, грачи широко распространены в Европе.